 تقارير: سكانديك تعيد تقييم أعداد الوظائف التي تعتزم شطبها في النرويج - بوابة الشروق
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تقارير: سكانديك تعيد تقييم أعداد الوظائف التي تعتزم شطبها في النرويج

النرويج
النرويج
د ب أ
نشر في: الأحد 16 أغسطس 2020 - 6:34 م | آخر تحديث: الأحد 16 أغسطس 2020 - 6:34 م
أعلنت مجموعة "سكانديك هوتيلز جروب"، ومقرها ستوكهولم، أنها تعتزم القيام الأسبوع القادم بإعادة تقييم خططها السابقة الخاصة بشطب ألف وظيفة بدوام كامل في النرويج، على خلفية تداعيات جائحة كورونا.

ووفقا لما نقلته وكالة "بلومبرج" للأنباء فإن القرار يأتي بعدما قامت وزارة العمل في 13 أغسطس بتمديد فترة التسريح المؤقت إلى 52 أسبوعا مقابل 26 أسبوعا في السابق، لمنع الشطب النهائي للوظائف، وفقا لمسؤول الاتصالات لارس أندرس بولسو فيستاد.

ووفقا لموقع E24.no فإن عدد موظفي المجموعة في النرويج كان نحو 5600 العام الماضي.

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