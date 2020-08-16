صعود البورصة السعودية ومؤشرها يكسب 55 نقطة

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أنهى مؤشر السوق السعودي، جلسة اليوم الأحد، على ارتفاع بنسبة 7ر0 بالمئة عند 7759 نقطة (+ 55 نقطة).

جاء ذك وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5ر6 مليار ريال.

ويواصل مؤشر السوق السعودي صعوده للجلسة الحادية عشر على التوالي، مسجلا خلالها مكاسب بأكثر من 330 نقطة وبنسبة 5ر4 بالمئة.

وأنهت أسهم "مصرف الراجحي" و"الأهلي التجاري" و"العربي الوطني" و"بنك الرياض" و"سامبا" و"الفرنسي" و"مصرف الإنماء" تداولاتها اليوم على ارتفاع بنسب تراوح بين 1 و4 بالمئة .

وتصدر سهما "بي سي اي" و"الواحة" ارتفاعات اليوم بالنسبة القصوى، عند 60ر28 ريال و10ر59 ريال على التوالي، وسط تداولات نشطة على السهمين.

في المقابل، تراجع سهم "جرير" بأكثر من 1 بالمئة عند 167 ريالًا، وسط عمليات جني أرباح بعد مكاسب الجلسات الماضية.

وفيما يخص الصناديق العقارية، تراجع صندوق "تعليم ريت" بنسبة 2 بالمئة عند 24ر12 ريال.