العربية: ‏مسلحون يقتحمون فندقا في مقديشو بعد تفجير بوابته بسيارة مفخخة

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أفادت فضائية «العربية» في خبر عاجل، مساء الأحد، بأن مسلحين اقتحموا فندقًا في مقديشو بعد تفجير بوابته بسيارة مفخخة، دون التطرق لتفاصيل أخرى.