 العربية: ‏مسلحون يقتحمون فندقا في مقديشو بعد تفجير بوابته بسيارة مفخخة - بوابة الشروق
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العربية: ‏مسلحون يقتحمون فندقا في مقديشو بعد تفجير بوابته بسيارة مفخخة

هدى أمين
نشر في: الأحد 16 أغسطس 2020 - 6:37 م | آخر تحديث: الأحد 16 أغسطس 2020 - 6:37 م

أفادت فضائية «العربية» في خبر عاجل، مساء الأحد، بأن مسلحين اقتحموا فندقًا في مقديشو بعد تفجير بوابته بسيارة مفخخة، دون التطرق لتفاصيل أخرى.

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