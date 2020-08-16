 الأموال العامة تضبط 4 قضايا متهم فيها 6 أشخاص ضبط خلال 24 ساعة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الأموال العامة تضبط 4 قضايا متهم فيها 6 أشخاص ضبط خلال 24 ساعة

ارشيفية
ارشيفية
كتب – مصطفى عطية :
نشر في: الأحد 16 أغسطس 2020 - 3:04 م | آخر تحديث: الأحد 16 أغسطس 2020 - 3:04 م
تمكنت الأجهزة مباحث الأموال العامة من ضبط 4 قضايا متهم فيها 6 أشخاص ضبط خلال 24 ساعة .

واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية لضبط كافة أشكال الخروج على القانون . أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 4 قضايا (نصب وإحتيال على المواطنين - تزوير أوراق – تحويلات مالية غير مشروعة ) مُتهم فيها 6 أشخاص. ضُبط فيها مستندياً (قرابة 4 مليون جنية مصرى - 8 آلاف دولار أمريكى).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدى وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات .

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