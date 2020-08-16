مستشار رئيس الوزراء معلنا عن صرف تعويض لبائع التين الشوكي: لا نريد إرهاب المواطنين

قال هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، إن مساعد وزير الإسكان استدعى بائع التين الشوكي، صاحب فيديو الواقعة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يظهر فيه إحدى موظفات مدينة القاهرة الجديدة، تتعامل بحدة معه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة» الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر فضائية «الأولى»، مساء السبت، أن نائب وزير الإسكان صرف تعويضًا للبائع يفوق قيمة التين الشوكي الذي ألقته الموظفة على الأرض، معقبًا: «لا نريد أن نستخدم عصا القانون لإرهاب المواطنين أو ظلمهم».

وأكد أن الحكومة مستمرة في مواجهة الظواهر العشوائية حتى لا تنتقل للمدن الجديدة، قائلا إن البلد شهدت العديد من تلك الظواهر بعد ثورة 25 يناير.

ولفت إلى نزول حملات عديدة لمواجهة الظواهر العشوائية ومخالفات البناء في المدن الجديدة، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دشن في السابق مشروع «شارع مصر» لصالح الباعة الجائلين للقضاء على تلك الظاهرة.

وبعد تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى، يُظهر إحدى موظفات مدينة القاهرة الجديدة، تتعامل بحدة مع أحد الباعة الجائلين، وهو صاحب «عربة تين» بأحد الشوارع، وتقوم بإلقاء التين من فوق العربة على الأرض، كلف الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، بإنهاء انتداب الموظفة بالجهاز، وعودتها لعملها الأصلى بشركة مياه الشرب والصرف الصحى.