قال الدكتور عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إن تكلفة إنشاء وسائل الجر الكهربائي ومترو الأنفاق غالية جدًا، لافتًا إلى أن تكلفة إنشاء الخط الثالث تبلغ 97 مليار جنيه.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لنشرة «أخبار TeN»، المذاعة عبر فضائية «TeN»، مساء الأحد، أن الحفاظ على وسائل الجر ومترو الأنفاق بالصيانة المستمرة وأساليب التشغيل الحديثة يضمن الاستدامة للخدمة، قائلًا إن تكلفة التشغيل والصيانة المستمرة؛ لضمان الحفاظ على مستوى الخدمة يستتبعه حساب معين.
وأشار إلى أن الدولة لا تحمل المواطن تكلفة الإنشاء، متابعًا أن الوصول إلى العتبة من مدينة السلام يتطلب استخدام أكثر من وسيلة سطحية، فضلًا عن أن نوعية الوسيلة مهما بلغت لن ترقى إلى مستوى مترو الأنفاق.
ولفت رئيس الهيئة القومية للأنفاق إلى أن التقاطر في المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق يصل إلى ثلاث دقائق، فضلًا عن أن سعة القطار من 1600 إلى 2000 راكب، مشيرًا إلى أنه يحد من التلوث والضوضاء واستهلاك الوقود.
وذكر أن الخط له مردود على صحة المواطن ورفاهيته، منوهًا أن الفترات الماضية لم تتمكن الدولة من مواكبة عملية التشغيل والصيانة بشكل لائق بالخطين الأول والثاني وهو ما أدى إلى تدهور ملحوظ في المترو.
وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، بحضور الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من المسؤولين وكبار رجال الدولة.
ورفع المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية السابق، الستار عن المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو، بناءً على طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي.
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