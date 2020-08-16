لوبيتيجي بعد إقصاء يونايتد: عقلية اللاعبين والعمل كمجموعة سبب الفوز  

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يرى جوليان لوبيتيجي المدير الفني لإشبيلية أن عقلية اللاعبين هي السبب وراء الفوز على مانشستر يونايتد في نصف نهائي الدوري الأوروبي، والتأهل لنهائي البطولة.

ويواجه إشبيلة الفائز من نصف النهائي الثاني الذي سيجمع غدًا الإثنين بين إنتر ميلان وشختار دونيستك الجمعة المقبل.

أهداف المباراة الثلاثة جاءت بعد تقدم مانشستر يونايتد بهدف سجله برونو فرنانديز في الدقيقة التاسعة من ركلة جزاء، وتعادل سوسو لإشبيلية في الدقيقة 26 قبل أن يسجل لوك دي يونج الهدف الثاني لإشبيلية في الدقيقة 78.

وقال لوبيتيجي عقب المباراة: "لقد تنافسنا لأقصى حد، عقلية اللاعبين والعمل كمجموعة سبب الفوز".

وأضاف مدرب ريال مدريد السابق: " أنا سعيد باللاعبين، من الصعب العثور على مجموعة رائع مثل هذه".

مانشستر يونايتد، الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات سابقة والمتوج بلقب الدوري الأوروبي في 2017، إلى وقت إضافي للتغلب على كوبنهاجن الدنماركي 1 / صفر في دور الثمانية لبلوغ المربع الذهبي.

فيما تأهل إشبيلية للدور قبل النهائي بفوزه الصعب على وولفرهامبتون الإنجليزي بهدف نظيف.