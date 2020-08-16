موسكو: لافروف وبومبيو يبحثان هاتفيا عقد قمة بشأن أمن الخليج

بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ، خلال اتصال هاتفي، اليوم الأحد، مع وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو مبادرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لعقد قمة لزعماء الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي بشأن الأمن في منطقة الخليج.



وأفاد بيان لوزارة الخارجية الروسية بأن لافروف وبومبيو تبادلا الآراء بشأن اقتراح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعقد اجتماع لقادة الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا وإيران بخصوص التصعيد حول القضية الإيرانية وإيجاد سبل لضمان أمن موثوق في منطقة الخليج مع مراعاة مصالح الجميع.



وأضاف البيان أن وزير الخارجية الروسي أكد أثناء الاتصال الهاتفي مع نظيره الأمريكي على دعم روسيا الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، والذي وضع الأساس القانوني الدولي لتنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن ملف إيران النووي.