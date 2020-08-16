كوريا الجنوبية وأمريكا تبدأن مناورات مشتركة هذا الأسبوع

قررت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية، بدء مناوراتهما المشتركة الصيفية السنوية بأسلوب معدل هذا الأسبوع، بحسب ما أعلنه مسؤولون عسكريون، اليوم الأحد، وذلك عقب تأجيل المناورات بسبب فيروس كورونا.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء عن هيئة الأركان المشتركة القول، في بيان، إن تدريب القيادة موقع القيادة المشتركة المحاكى بالكمبيوتر سوف يبدأ الثلاثاء المقبل ويستمر حتى 28 أغسطس الجاري، مشيرة إلى أن الجانبين اتخذا هذا القرار "عقب الأخذ في الاعتبار الظروف ذات الصلة مثل وضع فيروس كورونا".

وقال مسؤولون عسكريون إنه كان من المقرر أن تبدأ المناورات اليوم الأحد، ولكن تم إرجاؤها عقب أن ثبتت إصابة جندي، كان من المفترض أن يشارك في المناورات، بفيروس كورونا أمس الأول الجمعة.

وأضاف المسؤولون أن المناورات سوف تكون أصغر حجما مقارنة بالمناورات السابقة، حيث لن يتمكن الجنود الأمريكيون المطلوب مشاركتهم في البرنامج القدوم لسول في ظل القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا.