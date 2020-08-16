أعلن رئيس مجلس النواب علي عبد العال، في الجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد، خلو مقعد النائب سعيد العبودي، عن دائرة بلبيس بمحافظة الشرقية، إثر وفاته بعد تعرضه لأزمة قلبية.

وجاء إعلان المجلس بعد تلقيه إخطارا من وزير الداخلية بالوفاة.

ووقف نواب المجلس دقيقة حدادا على روح الفقيد، أشاد عبد العال بأداء النائب الراحل قائلا إنه كان حريصا على حضور الجلسات كافة. وأضاف: "كان له دور إيجابي، سواء من خلال تقديم طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة، أو دراسة التشريعات التي تعرض على المجلس بشكل دقيق وتقديم واقتراح تعديلات عليها".

ووفق اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فإن "وزير الداخلية يبلغ رئيس المجلس بوفاة أي عضو من أعضائه خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوفاة، ويخطر الرئيس المجلس في أول جلسة تالية لتأبين العضو المتوفى وإعلان خلو مكانه. وفي حالة خلو مكان أحد الأعضاء بالحكم بإبطال عضويته أو بالاستقالة أو بإسقاط العضوية أو لغير ذلك من الأسباب يعلن رئيس المجلس خلو مكانه في الدائرة في الجلسة التي أخطر فيها المجلس بحكم بطلان عضوية أحد أعضائه أو صدر فيها قرار قبول الاستقالة أو إسقاط العضوية، ويخطر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بخلو المكان خلال سبعة أيام من تاريخ إعلان ذلك بالمجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة".