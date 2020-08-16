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وفاة مواطن إيطالي في سجن تابع للشرطة في ألمانيا

جثة - ارشيفية
جثة - ارشيفية
د ب أ
نشر في: الأحد 16 أغسطس 2020 - 4:26 م | آخر تحديث: الأحد 16 أغسطس 2020 - 4:26 م
توفي مواطن إيطالي -37 عاما- في سجن تابع للشرطة الليلة الماضية في مدينة دريسدن الألمانية، طبقا لما ذكره ممثلو ادعاء اليوم الأحد.

وكان قد تم اقتياد الرجل إلى مركز الشرطة بعد أن لجأ للعنف في إحدى الحانات، حيث قال شهود عيان إنه كان يلقي زجاجات وأشياء أخرى.

وفور احتجازه، فقد الرجل وعيه في مركز الشرطة ونقل بعد ذلك إلى المستشفى، وتوفي بعد ذلك بعدة ساعات.

وقال ممثل الإدعاء لورانز هيس لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "إنها ليست وفاة طبيعية، لهذا السبب سنجري تحقيقا في الوفاة"، مضيفا أنه يشتبه أن الرجل كان تحت تأثير الكحول أو مواد محظورة أخرى.

وأضاف أن التقرير بشأن تشريح الجثة لن يكون متاحا حتى بعد غد الثلاثاء.

وتابع أن التحقيق سيسعى لتحديد ما إذا كان المواطن الإيطالي كان يهاجم الشرطة وما إذا كان أي من رجال الشرطة استخدموا العنف ضده.

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