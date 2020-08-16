وزير النقل: أسعار تذكرة القطار القديم بالسكك الحديد مش هنيجي ناحيتها

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إن تحريك أسعار تذاكر هيئة السكك الحديد مرتبط بالقطارات الجديدة وليس القديمة، معقبًا: «أسعار تذكرة القطار القديم مش هنيجي ناحيتها»، وفقًا لتعبيره.



وأضاف «الوزير» خلال لقاء لبرنامج «90 دقيقة» الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال عبر فضائية «المحور»، مساء الأحد، أن سعر التذاكر بعد الزيادة لا يزال أقل من سعر وسائل المواصلات البديلة.



وأشار إلى أن المتهرب من دفع التذكرة يؤثر على السكك الحديد، متابعًا: «ليس من مصلحته التزويغ، المواطن عليه أن يحسن استخدام القطار، ولو وقع هو من سيخسر».



وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، بحضور الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من المسؤولين وكبار رجال الدولة.



ورفع المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية السابق، الستار عن المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو، بناءً على طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي.