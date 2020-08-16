طرح ألبوم جنات الجديد على ديزر

نشرت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، عبر حسابها اشخصي بموقع "إنستجرام"، جزء من أغنية "أنا في انتظارك"، واغنية "فهمت قصدك"، ضمن أغاني ألبومها الجديد "أنا في انتظارك"، والذي يتضمن ١١ أغنية، واصطحب الفيديوهات تعليقا: "استمعوا للألبوم على تطبيق "ديزر".

وتعاونت جنات في ألبومها الجديد "انا في انتظارك"، مع العديد من نجوم التلحين والشعراء منهم رامى جمال وبلال سرور، كما تتعاون مرة أخرى مع الملحن وليد سعد وهانى يعقوب وكوكبة أخرى.

وكانت جنات قد كتبت أمس عن طرح ألبومها الجديد اليوم على تطبيق "ديزر"، وعلى موقع يوتيوب".

يذكر أن جنات رزقت الأربعاء الماضي بمولودتها الثانية "جوليا"، من زوجها المحامي المصري محمد عثمان.