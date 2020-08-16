 الكويت: شفاء 616 حالة مصابة بكورونا بإجمالي 68 ألفا و135 شخصا - بوابة الشروق
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الكويت: شفاء 616 حالة مصابة بكورونا بإجمالي 68 ألفا و135 شخصا

علم الكويت
علم الكويت
الكويت - أ ش أ:
نشر في: الأحد 16 أغسطس 2020 - 11:22 ص | آخر تحديث: الأحد 16 أغسطس 2020 - 11:22 ص

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم الأحد، شفاء 616 حالة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 68 ألفًا و135 حالة.

وأضاف وزير الصحة الكويتي -في بيان صحفي- أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات الـ616 من فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، قد أعلن أمس السبت، شفاء 779 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد حتى يوم أمس إلى 67 ألفا و519 متعافيا.

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