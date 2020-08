منذ بدء عام 2020، وتتوالى الأحداث الصعبة والكارثية فيه بصورة جعلت الكثير يسخر من الأمر، ويضع توقعات ساخرة لما سيحدث في ما تبقى من العام.

ومن الأخبار التي انتشرت بشدة وتصدرت "تويتر" في الولايات المتحدة، خبر هروب الدمية ذات التاريخ المرعب "أنابيل".

ربما تراه خبر غير مثير للرعب بالدرجة الكافية، فما المخيف في هروب دمية على حد وصف الأخبار التي تم نقلها بين الناس، ولكن الخلفية المرعبة لأنابيل تجعل هؤلاء يعتقدون أنها تتحرك بفعل قوى غيبية شيطانية مرعبة، وقد أُشيع أنه هربت من المتحف الموجودة به في الولايات المتحدة الأمريكية.

وانتشرت أخبار هروب أنابيل من متحف "وارينز" في ولاية كونيتيكت الأمريكية، وهو "متحف السحر" كما يطلقون عليه، فهو لا يضم الدمية المسكونة فقط بل به كثير من الأغراض المسكونة والمستخدمة في طقوس غامضة وشيطانية جمعها "آل وارنيز" في عملهم.

وقد أسس آل وارينز جمعية "نيو إنجلاند" للأبحاث النفسية، وهي أقدم مجموعة لصيد الأشباح في نيو إنجلاند، وقاموا بتأليف العديد من الكتب حول الخوارق وعن تحقيقاتهم الخاصة في تقارير مختلفة عن تلك القصص التي يزعمون أنها حقيقية.

وعند أول ذكر لاسم أنابيل، يربطه عشاق الرعب على الفور بثلاثية أفلام الرعب التي حملت اسمها، وتعود أصول قصة أنابيل إلى عام 1970، عندما تم إهداءها من أم لابنتها في عيد ميلادها، ولكن بعد فترة زعموا أن الدمية هاجمت الناس وارتكبت أفعالا مرعبة وغريبة، وتم استدعاء المحققون ووضعها في متحف السحر.

وفيه موجة من السخرية المرتبطة بالرعب الذي تسببه أنابيل؛ تصدر هاشتاج يحمل اسمها على "تويتر"، متحدثين عن هروبها بما يبشر بما سوف يفعله عام 2020 وما يحمله من مفاجآت أخرى للعالم.

ولكن صحيفة "نيوزويك" الأمريكية، كشفت حقيقة اختفاء الدمية من صندوقها الزجاجي في المتحف، موضحة أنها متواجدة حاليًا في حوزة توني سبيرا صهر وارينز، بعد أن حدثت منازعات بسبب المكان الذي تم إقامة المتحف فيه.

وتم إغلاق المتحف لمخالفته تقسيم المناطق السكنية، لأن وجوده في حي سكني غير مسموح به؛ نتيجة لما يسببه من إزعاج لقاطني المنطقة، حيث اشتكى الجيران على مر السنين من قيام الغرباء بالطرق على أبوابهم وعلى نوافذهم في جميع الأوقات ليسألوا عن مكان المتحف، كما عانى السكان من الضوضاء والقمامة المهملة والسيارات المتوقفة على طول الشارع الضيق المؤدي للمتحف، ما تسبب في خطر على السلامة من خلال منع وصول سيارات الطوارئ، مثل سيارات الإسعاف وعربات الإطفاء، وتم إيقاف تشغيل المتحف عام 2017.

