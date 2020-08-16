قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بإلغاء المعديات، وذلك إثر غرق معدية دمشلي بالبحيرة.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج على مسئوليتي، المذاع عبر فضائية صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، مساء اليوم الأحد، أن الرئيس كلفه بجمع جميع المعديات تحت إشراف وزارة النقل، وإقامة كباري بدلا منها.

وتابع: «نعمل الآن على حساب التكلفة المادية ليتم اعتمادها والبدء في التنفيذ بالتنسيق مع المحافظين»، مؤكدًا أنه ستم عمل كباري خرسانية داخل القرى لنقل المواطنين.

واستكمل كامل أن الرياح البحيري يبلغ طوله 95 كيلو متر، ويوحد فقط 8 كباري و18 معدية، وسيتم إلغائهم ووجود كباري بدلا منهم.

وذكر كامل أنه تم التنسيق مع المحافظين، لإبلاغه بالقرى التي يبلغ سكانها 10 آلاف مواطن، لإلغاء المعديات ويتم استبدالها بـالكباري، وهو ما سيكلف الدولة 10 مليار جنيه، مؤكدًا أنه سيتم مراجعة وسائل الأمان لدى المعديات إلى حين الانتهاء من الكباري.

