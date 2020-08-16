 مقتل اثنين من متمردي جيش الشعب الجديد في اشتباك مع القوات الحكومية في الفلبين - بوابة الشروق
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مقتل اثنين من متمردي جيش الشعب الجديد في اشتباك مع القوات الحكومية في الفلبين

الشرطة الفلبينية - ارشيفية
الشرطة الفلبينية - ارشيفية
د ب أ
نشر في: الأحد 16 أغسطس 2020 - 3:17 م | آخر تحديث: الأحد 16 أغسطس 2020 - 3:17 م
ذكرت وكالة أنباء الفلبين، اليوم الأحد، أن اثنين من متمردي جيش الشعب الجديد قُتلا أمس السبت، في اشتباك مع القوات الحكومية في بلدة لاجوني بإقليم كامارينس سور الفلبيني.

وفي مقابلة عبر الهاتف، اليوم الأحد، قال الكابتن بالجيش جون بول بيليزا، المتحدث باسم الشئون العامة بفرقة المشاة التاسعة، إن القوات قتلت متمردا بعد الاشتباك لكن أحد السكان أبلغ الشرطة في وقت سابق اليوم عن العثور على جثة أخرى في موقع الاشتباك.

وأضاف بيليزا أن عناصر مشتركة للجيش والشرطة كانت تجري عمليات أمنية ردا على بلاغ ورد من بعض السكان بشأن وجود متمردين في المنطقة، عندما واجهت القوات 15 عنصرا على الأقل من الجماعة الإرهابية الشيوعية.

وأسفر الاشتباك عن العثور على بندقيتين طراز "إم 16" وبندقية طراز "إم 653" وأخرى طراز "إيه كيه-47" ومواد دعائية.

وقال بيليزا إنهم مازالوا ينتظرون تقارير من الوحدة العسكرية فيما يتعلق بهوية المتمردين القتلى.

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