 النمسا: الوباء لم ينته ونتفادى إغلاق البلاد لحماية الاقتصاد من الخطر - بوابة الشروق
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النمسا: الوباء لم ينته ونتفادى إغلاق البلاد لحماية الاقتصاد من الخطر

فيينا - أ ش أ:
نشر في: الأحد 16 أغسطس 2020 - 5:17 م | آخر تحديث: الأحد 16 أغسطس 2020 - 5:17 م

دعا المستشار النمساوي سباستيان كورتس، إلى المزيد من الحذر في التعامل مع وباء كورونا، مشيرا إلى أن الإصابات ترتفع مرة أخرى في البلاد وهو ما يعني أن الوباء لم ينته بعد وعلينا أن نفعل كل شيء لحماية الصحة العامة.

وقال كورتس -في تصريحات اليوم الأحد- إن العائدين من كل من كرواتيا ودول أخرى في غرب البلقان هم محور الإصابات الجديدة في البلاد، مشيرا إلى أن "الفيروس يأتي بالسيارة عبر الحدود".

وأضاف كورتس: "لقد تجاوزنا الصيف بشكل جيد حتى الآن لكن التطورات في الأيام القليلة الماضية مقلقة لذلك من المهم أن يتم تشديد الرقابة على الحدود.

ونوه بأن البلاد تحاول تفادي الوصول إلى مرحلة إغلاق جديدة حتى لا تتعرض الوظائف والاقتصاد للخطر.

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