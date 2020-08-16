قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن أهمية تطوير وسائل المترو ليس فقط في إدخال عملة صعبة، ولكن يساعد على دخولنا مجال المنافسة مع كبرى الشركات العالمية.



وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج على مسئوليتي، المذاع عبر فضائية صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، مساء اليوم الأحد، أن الشركات المصرية اليوم تستطيع أن تدخل في المناقصات في أي دولة من دول العالم، مؤكدًا أنه أصبح لدينا القدرة والخبرة المناسبة.



وتابع: «تم الاستعانة بالشركات المصرية لتنفيذ سد روفيجي في تنزانيا»، مشيرًا إلى قول الرئيس التنزاني بأنه لجأ لمصر مثلما لجأت السيدة مريم.



وأكد «الوزير» أنه تم اصطحاب الوفد التنزاني إلى طريق الجلالة، لما يوجد من تقارب في عمليات تكسير الصخور أثناء إنشائه، مع ما سيحدث في السد، لافتًا إلى أنه تم انتزاع سد تنزانيا من دول وشركات عالمية خاصة الصين، بفضل الخبرات التي اكتسبتها الشركات المصرية في تطوير مشروعاتنا الداخلية.



