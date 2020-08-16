مصدر يكشف حقيقة الحكم بتهجير أسرة في جلسة عرفية بالفيوم

أكد مصدر مطلع عدم صحة ما تم تداوله حول قيام عمدة إحدى القرى بمحافظة الفيوم، بالحكم في جلسة عرفية بتهجير أسرة على إثر قيام أحد أفرادها بدهس طفلة دون قصد بدراجة بخارية.

كانت إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) تداولت خبرًا تحت عنوان (الأحكام العرفية وتهجير الأسر) ادعت خلاله قيام عمدة إحدى القرى بمحافظة الفيوم بالحكم في جلسة عرفية بتهجير أسرة على إثر قيام أحد أفرادها بدهس طفلة دون قصد بدراجة بخارية.

وأوضح المصدر أنه تبين اصطدام سيارة ربع نقل قيادة الشخص المشار إليه بالطفلة أثناء رجوع السيارة للخلف؛ ما أدى إلى وفاتها، وبسؤال والد الطفلة لم يتهم قائد السيارة بالتسبب في وفاة نجلته وأن الحادث قضاء وقدر، وفي وقت لاحق، توجه عمدة القرية المذكور برفقة كبار العائلات وبصحبته والد قائد السيارة المشار إليه لمنزل والد الطفلة المتوفاه لتقديم واجب العزاء وتوافق الطرفين، كما تبين عدم مطالبة عمدة القرية للأسرة بمغادرة محل إقامتهم، وأن ما ورد على الموقع سالف الذكر عار تمامًا عن الصحة.