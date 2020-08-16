وزير النقل: بدأنا على استحياء نقل البضائع بالسكك الحديد

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إن السكك الحديد تجمع مليارين فقط من حصيلة التذاكر ضمن مصاريف التشغيل، وذلك بعد منع التهريب والمخالفات، مشيرًا إلى أن رفع أسعار تذاكر القطارات الجديدة يغطي 70% من مصاريف التشغيل.

وأكد «الوزير» خلال لقاء لبرنامج «90 دقيقة» الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال عبر فضائية «المحور»، مساء الأحد، أن الوزارة ستمنع السوق السوداء وعبور المواطنين على شريط القطار بشكل تام، قائلًا إن الهيئة تستثمر في العديد من الجهات لتعظيم موارد الهيئة.

ولفت تعظيم موارد الهيئة يشمل الاستثمار في الخردة المنتشرة، وعقد الإعلانات، ومنع التزوير، والحصول على الغرامات، لافتًا إلى أن الهيئة بدأت على استحياء في مجال نقل البضائع.

وأشار وزير النقل إلى التوسع بمجال نقل البضائع خلال الفترة المقبل، متابعًا أن الهيئة تنقل 4.5 مليون طن بضائع من حجم المنقول الإجمالي بالدولة.

وتابع: «يجب أن نصل إلى 5% من إجمالي المنقول بمعدل 25 مليون طن، ونقل تسعة ملايين طن بيجيب مليار جنيه للهيئة»، مستطردًا أن النقل عبر السكك الحديد يخفف عن الطرق والكباري.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، بحضور الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من المسؤولين وكبار رجال الدولة.

ورفع المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية السابق، الستار عن المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو، بناءً على طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي.