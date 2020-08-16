مقتل 7 مسلحين في تبادل لإطلاق النار مع الجيش جنوبي تايلاند

لقى سبعة من المتمردين المشتبه بهم حتفهم في تبادل لإطلاق النار مع الجيش في جنوب تايلاند، حسبما قال متحدث عسكري إقليمي اليوم الأحد.



وتبادل المسلحون إطلاق النار مع ضباط في الجيش بداية من يوم الجمعة في إقليم باتاني، وقال المتحدث براموت برومين في بيان إن المسلحين السبعة قتلوا جميعا، فيما أصيب ثلاثة ضباط.



ويعتقد أن المشتبه بهم تورطوا في تفجير في باتاني وقع يوم الخميس أسفر عن مقتل ضابط.



وذكر براموتي أن الجيش طلب من القادة المحليين تشجيع المتمردين على الاستسلام، لكن الجهود لم تنجح.



وقال براموتي: "لجأ الجناة إلى العنف مما أدى إلى عملية مميتة".



يُذكر أن تايلاند ذات أغلبية بوذية، لكن المسلمين يمثلون غالبية السكان في ثلاثة أقاليم في أقصى الجنوب هي يالا وناراتيوات وباتاني.



وتعاني الأقاليم الثلاثة من تمرد انفصالي إسلامي أسفر عن مقتل أكثر من سبعة آلاف شخص منذ عام 2004.