تقرير صحفي: ساسة باليسار الألماني يدعون لتحديد ساعات العمل الأسبوعية بـ30 ساعة فقط

كشف تقرير صحفي، أن ساسة بارزين في حزب اليسار الألماني المعارض يدعون لتحديد ساعات العمل الأسبوعية بـ30 ساعة لكل العاملين.

وتم تبرير ذلك برقمنة الاقتصاد والمجتمع، وفقا لما جاء في وثيقة موقف من رئيسة الحزب كاتيا كيبينج والنائب البرلماني الأوروبي مارتن شيردفان والنائبة اليسارية في البرلمان المحلي ببرلين، كاتالين جينبورج، حصلت شبكة التحرير الصحفي بألمانيا على نسخة منها ونشرتها في عددها الصادر اليوم الأحد.

وجاء في الوثيقة: "إننا بحاجة لتقليص عام لوقت العمل إلى 30 ساعة أسبوعيا في الدوام الكامل من أجل السماح للجميع بالاستفادة من أوجه في الطاقة الإنتاجية ولإتاحة وقت كاف للأسرة وللانخراط السياسي ومواصلة التنمية الشخصية والترفيه".

وأضافت الوثيقة أن التقنيات الرقمية الجديدة يمكنها تسهيل العمل البشري وإتاحة قدرات الطاقة الإنتاجية لخدمة الجميع، مؤكدة أنه يجب ألا "تؤدي إلى تكثيف العمل وزيادة الضغط العصبي".

ودعا الساسة اليساريون البارزون إلى تحجيم قوة شركات الرقمنة المهيمنة على السوق مثل أمازون وفيسبوك وجوجل وأبل، وأكدوا في الوثيقة: "يجب تفكيك الاحتكارات الجديدة".