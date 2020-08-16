شرطة كوريا الجنوبية تبدأ تحقيقا بشأن المشاركين في احتجاجات يوم التحرير

ذكرت شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية، اليوم الأحد، أن شرطة كوريا الجنوبية بدأت تحقيقا بشأن هؤلاء الذين شاركوا في المظاهرات، التي تم تنظيمها وسط العاصمة سول أمس السبت وما يزعم عن انتهاكهم للقوانين واللوائح.



وقالت هيئة شرطة العاصمة سول اليوم إنها احتجزت 30 شخصا أمس السبت بسبب اتهامات بعرقلة العدالة وانتهاكات لقوانين السيطرة على الأمراض المعدية.



ومن بين المحتجزين هؤلاء الذين يزعم أنهم استخدموا العنف ضد رجال الشرطة، خلال المظاهرات أو عدم الاستجابة لأوامر الشرطة بالتفرق.



وتردد أن الشرطة تدرس السعي لإصدار أوامر اعتقال رسمية خلال 48 ساعة لبعض من المحتجزين الذين تعتبر اتهاماتهم خطيرة.