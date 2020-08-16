إسرائيل تخفف تقييدات السفر المفروضة في ظل تفشي وباء كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الأحد تخفيف تقييدات السفر التي تم فرضها للحد من انتشار وباء كورونا، مؤكدة أن اليوم تم تسجيل أعداد إصابات منخفضة بكورونا، ومضطرين للالتزام بحجر صحي لمدة أسبوعين للعائدين من 20 دولة اليوم.

يشار إلى أن ألمانيا والنمسا تندرجان ضمن هذه الدول، وسوف تسري القاعدة بأثر رجعي أيضا بالنسبة للمسافرين الذين دخلوا البلاد خلال الأربعة عشر يوما الماضية عائدين مما يسمى بـ "الدول الخضراء".

ولكن لا يزال غير ممكن للأجانب القدوم إلى إسرائيل سوى في حالات استثنائية فحسب.

وبسبب ارتفاع عدد حالات الإصابة بالفيروس في اسرائيل، لا يمكن للإسرائييلين أنفسهم السفر سوى إلى دول أخرى قليلة، من بينها اليونان وبلغاريا وكورواتيا.

وبحسب بيانات وزارة الصحة الإسرائيلية، ثبتت الإصابة بمسببات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" لدى 92404 أشخاص في إسرائيل حاليا، وتوفى 679 شخصا إثر الإصابة بالفيروس.