إصابة عامل إثر انفجار أسطوانة نيتروجين بمصنع غاز صناعي في الإسكندرية

أصيب، عامل، يدعى أحمد خالد فرج، 27 عامًا، اليوم الأحد؛ إثر حريق محدود وقع جراء انفجار أسطوانة غاز "نيتروجين" داخل مصنع لتعبئة الغاز الصناعي، كائن في منطقة زاوية عبد القادر، غربي الإسكندرية.



تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء سامي عبد الرازق غنيم، إخطارًا من مدير الحماية المدنية، وشرطة النجدة، ومأمور قسم شرطة أول العامرية، بوقوع الحادث.



وبانتقال سيارات الإطفاء، والإسعاف، ومسئولي حي العامرية، إلى موقع البلاغ، تم نقل العامل المصاب بجروح، وتهتك، وكسر مضاعف في الساق الأيسر، وحروق بالوجه من الدرجة الثانية جراء الانفجار، إلى المستشفى لتلقي العلاج.



ووفقًا لمصدر أمني، تم تحرير إداري محضر بالواقعة، وجارٍ إخطار النيابة العامة لتباشر التحقيق.