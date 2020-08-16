وزير إسرائيلي: خطة الضم مُجمدة قبل التطبيع مع الإمارات

قال وزير المالية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، من حزب ليكود بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إن مبادرة السلام مع الإمارات لم تكن هي السبب في تجميد خطة ضم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية لإسرائيل، وأعرب في الوقت نفسه عن أمله في أن يتم تطبيقها بأسرع وقت ممكن.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلي عنه القول إن خطة "فرض السيادة قد تم تجميدها قبل مبادرة السلام مع دولة الإمارات وليس بسببها".

وقال إن "الإمارات دولة تتمتع بقوة اقتصادية كبيرة، أكثر من مصر أو الأردن، والعلاقات معها ومع الدول الأخرى في الخليج ستخلق محورا دراماتيكيا بالنسبة لإسرائيل".

ونقلت الهيئة أيضا عن وزير التعاون الإقليمي في الحكومة الإسرائيلية أوفير أكونيس القول إنه "رغم التوصل إلى اتفاقية السلام مع دولة الإمارات فإن خطة فرض السيادة ليست ملغاة، ولن تقام دولة فلسطينية أبدا".

وكان تم الإعلان نهاية الأسبوع الماضي، بعد اتصال هاتفي ضم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، على الاتفاق على مباشرة العلاقات الثنائية الكاملة بين إسرائيل والإمارات.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) في حينه أن وفودا من دولة الإمارات وإسرائيل ستجتمع خلال الأسابيع المقبلة لتوقيع اتفاقيات ثنائية تتعلق بقطاعات الاستثمار والسياحة والرحلات الجوية المباشرة والأمن والاتصالات والتكنولوجيا والطاقة والرعاية الصحية والثقافة والبيئة وإنشاء سفارات متبادلة وغيرها من المجالات ذات الفائدة المشتركة.

كما ذكرت أنه نتيجة لهذا الانفراج الدبلوماسي، ستتوقف إسرائيل عن خطة ضم أراض فلسطينية وفقا لخطة ترامب للسلام، وتركز جهودها الآن على توطيد العلاقات مع الدول الأخرى في العالم العربي والإسلامي.