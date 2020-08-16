الزراعة تفتتح مقر جديد للحجر الزراعي في مطار القاهرة

قام وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، باستكمال خطة تطوير الحجر الزراعى المصري من أجل دعم منظومة الصادرات الزراعية والحفاظ على الثروة الزراعية.

وأفتتح رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي أحمد العطار، المقر الجديد للإدارة العامة الحجر الزراعي بمطار القاهرة الدولي، وذلك بحضور مدير عام الحجر الزراعي بمطار القاهرة المهندسة غادة عبدالعاطي.

وقال "العطار"، في بيان رسمي له، اليوم الأحد، إن إفتتاح فرع خاص بالحجر الزراعي في مطار القاهرة، من شأنه تيسير إجراءات الإفراج الجمركي علي الصادرات والواردات الزراعيه وتسهيل التعامل مع الشركات في إنهاء الإجراءات الحجريه،

ويشمل المقر الجديد مكتب مدير عام إدارة الحجر الزراعي بمطار القاهره والمكتب الفني ووحدة الإحصاء والشؤون المالية والإدارية ووحدة التعامل مع الجمهور والخزينة.