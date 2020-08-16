 العربية: ارتفاع حصيلة إطلاق النار في حادث اقتحام فندق مقديشو إلى 10 قتلى - بوابة الشروق
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العربية: ارتفاع حصيلة إطلاق النار في حادث اقتحام فندق مقديشو إلى 10 قتلى

هدى أمين
نشر في: الأحد 16 أغسطس 2020 - 8:14 م | آخر تحديث: الأحد 16 أغسطس 2020 - 8:14 م

أفادت فضائية «العربية»، فب خبر عاجل، مساء الأحد، بارتفاع حصيلة إطلاق النار في فندق بمدينة مقديشو بالصومال إلى عشرة قتلى.
وكان المتحدث باسم وزارة الإعلام والثقافة والسياحة في حكومة تصريف الأعمال الصومالية، قال لوكالة الأنباء الصومالية «صونا» إن «سيارة ملغومة انفجرت عند مدخل فندق «إليت» بالعاصمة مقديشو».
وأضاف أنه عقب الانفجار سُمع إطلاق نار داخل الفندق.
وتسبب الانفجار في مقتل وإصابة عدد من الأشخاص الذين كانو داخل الفندق لحظة وقوع التفجير الارهابي.
هذا وقامت وحدات من قوات الشرطة بتطويق مكان الانفجار.

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