مقتل 4 من عناصر حركة الشباب في اشتباكات بجنوب الصومال

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أعلن مسئول صومالي مقتل 4 من عناصر حركة الشباب في اشتباكات مع قوات الأمن ببلدة بوردوبو في منطقة جيدو بجنوب البلاد.

وقال عبد الرحمن عبد الله علي، نائب محافظ بلدة بوردوبو المسئول عن الأمن - في تصريحات للصحفيين نقلها "راديو شابيلي" الصومالي اليوم الأحد - إن مقاتلي الشباب هاجموا قاعدة تديرها القوات الحكومية في البلدة، لكن الجيش تمكن من صد الهجوم.

وأضاف قائلا "تسلل المسلحون عبر الأراضي الزراعية في البلدة ونصبوا كمينا للقوات الحكومية التي تمكنت من صدهم بشجاعة وقتل أربعة منهم".

ويأتي هذا الهجوم بعد ثلاثة أيام فقط من مقتل 16 من مقاتلي حركة الشباب وإصابة 20 آخرين بجروح من قبل الجيش الصومالي في قتال عنيف في بلدة بعدوين بوسط البلاد.