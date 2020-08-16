الإمارات تؤكد حرصها على إنهاء أزمة اليمن

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي الدكتور أنور بن محمد قرقاش اليوم الأحد، علي حرص بلاده لإنهاء الأزمة اليمنية، ضمن دورها في التحالف العربي وبذل كل جهودها في دعم المساعي السعودية والأممية للوصول إلى وقف إطلاق النار لحقن دماء اليمنيين، وتدشين المرحلة السياسية الضرورية نحو يمن مستقر ومزدهر.

جاء ذلك خلال لقاء قرقاش بالمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث الذي اطلع على إحاطة شاملة بشأن جهود وقف إطلاق النار وتطور مسار العملية السياسية.

وعبر قرقاش- بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام" - عن بالغ التقدير للقيادة السعودية في هذا الملف المحوري مثمنا الدور السعودي في مسعاه للوصول إلى حل يعزز من آفاق السلام والاستقرار في المنطقة، مشيرا بصفة خاصة إلى اتفاق الرياض والتنفيذ الكامل لبنوده بما يعزز فرص الحل السياسي في اليمن.