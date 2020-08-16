ولاية فيكتوريا الأسترالية تسجل 279 حالة إصابة جديدة بكورونا

سجل المسئولون بولاية "فيكتوريا" الأسترالية 279 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك وفقا لما أعلنه حاكم الولاية دانييل أندروز.

وذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي) -اليوم الأحد- أن إجمالي حصيلة المصابين بفيروس كورونا في الولاية الأسترالية بلغ 16764 حالة، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 309 حالات، وذلك بعد تسجيل 16 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وكانت ولاية "فيكتوريا" قد فرضت الأسبوع الماضي حظرا للتجول ليلا، حيث إنها تعد ثاني أكثر ولاية من حيث عدد السكان في البلاد، وتم تسجيل أكبر عدد حالات إصابة بها خلال الأسابيع الماضية.

وكان حاكم الولاية دانييل أندروز قد أعلن في وقت سابق نشر 500 جندي بالجيش في الولاية؛ لدعم تنفيذ أوامر العزل الذاتي على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد، كما أوضحت السلطات أنه سيتم تغريم من ينتهك تلك القرارات مبلغ 5 آلاف دولار أسترالي وسيتم استثناء فقط من يحتاجون للرعاية الطبية العاجلة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.