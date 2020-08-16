بيّنت ورقة بحثية جديدة، أن حرائق الغابات الأسترالية التي اندلعت في عام 2019، أثرت على مواطن الحيوانات لأكثر من 800 نوع محلي، حيث فقد 70 نوعًا أكثر من 30% من مداها الطبيعي.

فالمناطق المتضررة كانت موطنًا حرجًا لـ832 نوعًا من الحيوانات الفقارية المحلية، بما في ذلك 378 طائرًا و254 من الزواحف و102 ضفدع و83 ثديًا و15 سمكة مياه عذبة، وفقًا للدراسة.

وتوضح الورقة البحثية الجديدة التي نُشرت في Nature Ecology & Evolution، أن حرائق الغابات اشتعلت في نحو 97000 كيلومتر مربع من الغطاء النباتي في جنوب وشرق أستراليا، أي ما يعادل 18 مليون ملعب كرة قدم، أو مساحة أكبر من البرتغال.

وربما أدت حرائق الغابات إلى زيادة بنسبة 14% في الأنواع المهددة، وفقًا للدراسة، بحسب موقع "مونجابي" لعلوم البيئة.

ويوصي الباحثون بإجراء تقييم عاجل للأنواع المهددة عبر قانون حماية البيئة والحفاظ على التنوع البيولوجي (EPBC) للحكومة الأسترالية، والذي يصنف الأنواع المهددة ويوفر الحماية القانونية لها.

وقد تكون هناك حاجة إلى إجراءات أخرى للمساعدة في الحفاظ على مجموعات الحياة البرية الأصلية، مثل إدارة الأنواع التي تتبع الحيوانات الغازية، وبرامج التربية لأسرة الحيوانات، وحماية المناطق المحروقة للمساعدة في التعافي، كما يقترح الباحثون.

تقول ميشيل وارد، الباحثة في جامعة كوينزلاند، لموقع مونجاباي وزملاؤها، إن حرائق الغابات تسببت على الأرجح في زيادة بنسبة 14% في عدد الأنواع المهددة، ودعت إلى إجراء تقييم عاجل لهذه الأنواع من خلال قانون حماية البيئة والحفاظ على التنوع البيولوجي الأسترالي، وهو تشريع يصنف الأنواع المهددة بالانقراض، ويوفر إطارًا قانونيًا لحمايتها.

ويذكر أنه بين عامي 2019 و2020، اندلعت حرائق الغابات المضطربة في أستراليا، وحولت الغابات الخضراء إلى رماد، وأنتجت أعمدة من الدخان كانت تحوم فوق البلاد، بينما تم إطفاء السنة اللهب منذ عدة أشهر فقط، فيما لا يزال العلماء يجاهدون لفهم التأثير الكامل على الحياة البرية المحلية في البلاد.