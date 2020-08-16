جارسيا بعد إقصاء السيتي: فزنا بالمعركة التكتيكة وروح الفريق سبب التأهل

أعرب رودي جارسيا، المدير الفني لأولمبيك ليون الفرنسي، عن فخره بعد تغلبه على مانشستر سيتي بنتيجة 3-1، في آخر مباريات الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وقال جارسيا عقب المباراة في تصريحات لإذاعة «مونت كارلو»: "فخور باللاعبين، لم نكن مرشحين، لقد لعبنا أمام فريقًا كبيرًا ولكننا نجحنا في التأهل".

وأضاف: "هذا التأهل أولاً وقبل كل شيء بسبب روح الفريق التي تدفعنا جميعًا، الأساسيون والبدلاء الذين ساعدونا بشكل خاص".

وعن تغيير بيب جوارديولا المدير الفني للسيتي طريقة لعبه قبل المباراة تابع: "عليك أن تتوقع أي شيء، كنا نعلم أنه يمكن أن يأتي بشيء جديد يسبب لنا المشاكل، لقد فزنا بالمعركة التكتيكية، ولدينا قيادة جيدة لنظامنا التكتيكي على الرغم من أنني قمت ببعض التغييرات".

وأتم ساخرًا: "كنا نعلم أننا كنا سنتقدم 1-0 قبل بدء المباراة، كنا نعلم أن ماكسويل كورني سيحرز هدفًا، إنه حقًا انتصار للمجموعة الليلة، نحن شجعنا بعضنا البعض عندما نلعب خلف أبواب مغلقة فإن التواصل بين اللاعبين مهم".

ماكسويل كورني متخصص في التسجيل أمام مانشستر سيتي حيث سجل 4 أهداف خلال 3 مباريات أمام السيتيزين، جميعها كانت في دوري الأبطال.