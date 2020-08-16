جامبيا: 50 ألف ريفي يستفيدون من 20 نظاما جديدا للمياه يعمل بالطاقة الشمسية

قال جيمس جوميز وزير الموارد المائية ومصايد الأسماك في جامبيا، اليوم الأحد، إن حوالي 50 ألف مواطن من سكان الريف سيستفيدون بشكل مباشر من تدشين 20 نظاما جديدا للمياه يعمل بالطاقة الشمسية.

وقال جوميز، في إحاطة برلمانية نشرت صحيفة "ذا بوينت" الجامبية تقريرا بشأنها، إن المشروع جاء برعاية قسم الموارد المائية التابع لوزارته وحظى بتمويل من الحكومة اليابانية عبر وكالة التعاون الدولي اليابانية، مشيرا إلى أن المشروع يتماشى مع سعي بلاده لتحقيق الوصول الشامل والعادل إلى مياه الشرب الآمنة وميسورة التكلفة، وهو هدف من أهداف خطة التنمية الوطنية للفترة بين عامي 2018-2021.

وأوضح الوزير الجامبي أن: "المرافق العشرين التي تعمل بالطاقة الشمسية ستوفر إمدادات مستدامة من مياه الشرب الآمنة وعالية الجودة في المناطق الريفية" وردا على سؤال حول اتفاقية مصايد الأسماك بين السنغال وجامبيا، أكد جوميز قائلا: "إنها أبرمت منذ الجمهورية الأولى وصدق عليها البرلمان خلال تلك الحقبة؛ لكن السنوات اللاحقة شهدت مراجعات وتجديد بروتوكولاتها الحاكمة فقط.

وفي ديسمبر 2014، ألغت جامبيا من جانب واحد التزامها بالاتفاقية، حتى أعيدت في مارس 2017 في اعقاب انتخابات الجمعية الوطنية في هذه السنة.