أحد سكان عقار قصر النيل المنهار: العمارة كانت تحوي مقر فرقة رضا

قال حاتم محمد عباس، أحد سكان عقار قصر النيل الذي انهار أمس السبت، إن العقار طرازه المعماري فريد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة» الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر فضائية «الأولى»، مساء الجمعة، أن عقار قصر النيل لم يكن يعاني من مشكلات معمارية، مشيرًا إلى أنه كان مقرًا لفرقة رضا.

وذكر أن العقار كان يحتوي على ورش ومحال تجارية، ولم يكن يقطنه سوى أسرتين؛ قررت القيادة السياسية تسكينهما في حي الأسمرات فور انهيار المبنى.

وكان قد انتقل اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، اليوم السبت، على الفور لموقع العقار رقم 50 بشارع قصر النيل والذي انهار، وجاري عمليات الانقاذ.

وأسفرت عمليات الإنقاذ بموقع عقار قصر النيل المنهار حتى الآن عن إنقاذ 14 شخصًا وإسعاف إثنين بالموقع ونقل شخصين لمستشفى أحمد ماهر حتى الآن.