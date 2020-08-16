محافظ أسيوط يناشد مقدمي التصالحات بسرعة سداد الـ25% قبل 15 سبتمر المقبل

ناشد محافظ أسيوط عصام سعد، مقدمي طلبات التصالح في مخالفات البناء بسرعة سداد مبلغ الـ25% المقررة كجدية تصالح، ليتسنى لهم السير في باقي الإجراءات وفقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، لتقنين أوضاعهم، وذلك بعد مد فترة سداد مبالغ جدية التصالح على مخالفات البناء لمدة شهر حتى 15 سبتمبر المقبل تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء.

وقال المحافظ -في بيان اليوم الأحد- إن قرار الحكومة بمد فترة التصالح في مخالفات البناء هو قرار جيد للغاية ويأتي في مصلحة المواطن في المقام الأول، مشيرا إلى أن أجهزة الدولة المختلفة بذلت جهدًا كبيرا لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بآلية إنهاء طلبات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها طبقاً للقانون.

ووجه بزيادة عدد العاملين في منظومة التصالح، والعمل خلال العطلات الرسمية وأيام الجمعة والسبت لتسهيل الإجراءات لقبول أكبر عدد من الطلبات نظرًا لإقبال المواطنين على المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بالأحياء والمراكز للتقديم على طلبات التصالح في مخالفات البناء.

وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية بضرورة استلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات بعد سداد رسوم الفحص المقررة قانونًا وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البت في طلب التصالح وفقًا للقانون.