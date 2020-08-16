سفير مصر في السودان: هناك توجه سياسي واضح لدى كل المسئولين السودانيين إلى دعم العلاقات مع مصر

قال حسام عيسى، سفير مصر في السودان، إن زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إلى السودان، تعد من أنجح الزيارات الخارجية.

وأضاف في مداخلة هاتفية لفضائية «النهار»، مساء اليوم السبت، أن الجانب السوداني تحمس بشدة لهذه الزيارة لما لها من مردود إيجابي في التعاون على مختلف المجالات، واستغلال كل الفرص المتاحة.

وتابع: «هذه الزيارة تعد بمثابة صفحة جديدة للمضي قدمًا في المشروعات كافة، ومختلف الموضوعات ذات المساحة المشتركة بين البلدين»، مؤكدًا أن هناك توجها سياسيا واضحا لدى كل المسئولين السودانين إلى دعم العلاقات مع مصر.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أجرى صباح اليوم، في زيارة رسمية إلى السودان، لمدة يوم واحد يرافقه وفد رفيع المستوى، ضم وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والموارد المائية والري، والصحة والسكان، والتجارة والصناعة، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من الوزارات المعنية.