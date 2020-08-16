مقتل وإصابة عشرات الحوثيين بقصف جوي للتحالف شمالي اليمن

أعلن الجيش اليمني الموالي للرئيس عبد ربه منصور هادي، اليوم الأحد، مقتل وإصابة عشرات الحوثيين، بغارتين لطيران التحالف العربي بقيادة السعودية في محافظة الجوف شمالي البلاد.

وقال الجيش اليمني، في بيان لمركزه الإعلامي تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) نسخة منه، إن "التحالف العربي استهدف بغارتين جويتين مجاميع حوثية أثناء محاولتها استعادة مواقع خسرتها مؤخّراً شرقي مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف".

وأفاد بأن "غارتي التحالف أسفرتا عن سقوط العشرات من تلك العناصر الحوثية بين قتيل وجريح".

ومنذ أيام، تدور مواجهات في محافظة الجوف، بين قوات هادي والحوثيين، خلفت العديد من القتلى والجرحى، فيما أعلن الجيش اليمني أمس السبت سيطرته على عدة مواقع ومرتفعات جبلية في مديرية نهم شرقي العاصمة صنعاء.

وتشهد اليمن منذ ست سنوات حربا عنيفة أدت إلى سقوط عشرات الآلاف من القتلى والجرحى المدنيين على الأقل، ومثلهم من طرفي الصراع، وفق بعض التقديرات.