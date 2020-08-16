الناتو ينفي قيامه بتعزيزات عسكرية قرب الحدود البيلاروسية

نفى حلف شمال الأطلسي (ناتو) ما صرح به رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الأحد، من أن الحلف يقوم بتعزيزات عسكرية بالقرب من الحدود الغربية للبلاد، موكدًا أنه يراقب الوضع هناك عن كثب.

وقالت متحدثة باسم الناتو - في بيان نقلته صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية في نسختها الإلكترونية - "ليس هناك تعزيزات للناتو في المنطقة.. الوجود متعدد الجنسيات للناتو في الجزء الشرقي من الحلف لا يمثل تهديدا لأية دولة، وهو وجود دفاعي ومتناسب على نحو صارم والغرض منه منع حدوث صراعات والحفاظ على السلام".

وحث الحلف، في بيانه، بيلاروسيا على احترام الحريات الأساسية، ومنها الحق في الاحتجاج السلمي.

وكان الرئيس البيلاروسي قد صرح، في وقت سابق اليوم، بأن دبابات وطائرات الناتو انتشرت على بعد 15 دقيقة من الحدود البيلاروسية.. وقال لوكاشينكو، أمام حشد في مينسك، "انظروا من حولكم، الدبابات والطائرات تقلع على بعد 15 دقيقة من حدودنا، وهذا ليس عبثًا فقوات الناتو تقرقع بسلاسلها على أبوابنا، ويتم بناء قوة عسكرية عند الحدود الغربية".

وأعطى الرئيس البيلاروسي، أمس الأول السبت، تعليمات عاجلة بنقل لواء محمول جوا إلى الحدود الغربية على خلفية التدريبات التي يجريها حلف الناتو في بولندا وليتوانيا.. فيما تستمر الاحتجاجات الجماهيرية في أنحاء بيلاروسيا منذ 9 أغسطس الجارى بعد الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها بولايته السادسة.