رئيسة المركز القومي للترجمة: لن نقبل بترجمة الكتب التي تروج للمثلية الجنسية والإلحاد

قالت الدكتورة علا عادل، رئيس المركز القومي للترجمة، إنها تلقت العديد من الشكاوى من المترجمين بسبب تأخر طباعة أعمالهم لسنوات، وهو ما جعل هذه الأعمال حبيسة الأدراج لفترات طويلة، مشيرة أن هناك تكدسًا كبيرًا لأعمال داخل المخازن لأنها لا يباع منها سوى العشرات.

وأضافت في مداخلة هاتفية لبرنامج المساء مع قصواء، المذاع عبر فضائية «تن»، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، أنه سيتم إعادة النظر في الكتب التي سيقبلها المركز ويعمل على طباعتها، لافتة إلى أن ذلك لا يعني اختيار الكتب ذات الموضوعات التجارية، بغرض زيادة المبيعات.

وتابعت:«كان هناك تكرارًا في بعض الموضوعات التي تناقشها إصدارات المركز، وذلك يعود إلى أن اللجان كانت ترى أنه لا مانع طالما للموضوع أهمية كبرى»، مؤكدة أنه سيتم رفض الكتب التي تدافع عن الإلحاد والمثلية بغرض ترويجي.

وذكرت أن هذا لا يعني أن هناك رقابة على الآخر ومصادرة لأفكار الغير، فالمركز يقبل كل الموضوعات طالما تأتي في إطار فكري، وليس لأغراض ترويجية تخدم أهداف معينة.