السجن 3 سنوات لـ 12 متهما بالتحريض على العنف بالشرقية

أصدرت محكمة جُنح الإرهاب بالشرقية، برئاسة المستشار محمود جميل، رئيس المحكمة، اليوم الأحد، حكمها بمعاقبة 12 شخصًا، بينهم موظفين بالأزهر والأوقاف، بالسجن لمدة 3 سنوات؛ لإنضمامهم لجماعة الإخوان الإرهابية وحيازة منشورات تحريضية ضد الدولة ومؤسساتها.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تمكنت من ضبط المتهمين الـ 12، بينهم موظفين بالأزهر والأوقاف، مُقيمين بدائرة مركز شرطة منيا القمح؛ بتهمة الإنضمام لجماعة الإخوان الإرهابية.

وأفادت التحريات، بأن المتهمين عقدوا لقاءات تنظيمية وحازوا منشورات تحرض على العنف ضد الدولة ومؤسساتها، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتهم محبوسين إلى محكمة جُنح الإرهاب، والتي أصدرت حكمها المتقدم.