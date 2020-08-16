«أسبوع العلوم العربي» يبحث افتراضيا تحديات الأمن المائي العربي

تقام اليوم الأحد 11 فاعلية في اليوم الثاني من "أسبوع العلوم العربي" أبرزها "نحو الأمن المائي العربي"، و"الطاقة واقتصاد الهديروجين".



وينظم "أسبوع العلوم العربي" هذا العام بالشراكة مع جامعة دبي، وجمعية "تقدم" للعلوم والتكنولوجيا في الوطن العربي، وشبكة العلوم والتنمية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



وقال المنظمون، في بيان صحفي اليوم، إن فاعلية الأمن المائي العربي تسلط الضوء على حالة الموارد المائية، والتحديات التي تواجه إدارة الموارد المائية، وأهمية المحافظة على الموارد المائية وترشيد استخدامها من خلال التكنولوجيا الحديثة.



وتتضمن الفعاليات اليوم أيضا ندوة بعنوان "ألف باء تطوير اللقاحات"، "وما هو مستقبل العمل"، "وكيف سيقود الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء المستقبل"، يناقشها علماء وباحثون ومتخصصون ومؤسسات بحثية وعلمية وأكاديمية من جميع أنحاء الوطن العربي.



وكانت فعالیات "أسبوع العلوم العربي"، أكبر احتفالیة افتراضیة للعلوم والتكنولوجیا في الوطن العربي، انطلقت أمس السبت تحت شعار "رؤى مستقبلیة".



وتقام فعالیات "أسبوع العلوم العربي"، التي تستمر حتى 23 أغسطس الجاري، هذا العام بشكل كامل عبر الإنترنت، لذا سُیتاح للجمیع فرصة المشاركة والاستمتاع بمحتوى علمي وتقني من جمیع الخبراء والمتخصصین بأسلوب شیق، وبسیط، وتفاعلي.



وقال عیسي بستكي، رئیس جامعة دبي وعضو مجلس أمناء أسبوع العلوم العربي إن دولة الإمارات تعمل على مشروع Ten X والذي یهدف إلى جعل الإمارات أسعد دولة في العالم خلال 10 سنوات، مشيرا إلى أن هذا لن یتحقق إلا بالاعتماد على العلوم والتكنولوجیا، مثل الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي والروبوتات.



وطالب بستكي الدول العربیة أن تستغل هذه التقنیات لتحقیق التقدم المستدام وترتقي جمیع دول الوطن العربي.



بدورها، أكدت الشیخة سهیلة الصباح، الرئیس الفخري للبرنامج الأممي لتمكین المرأة العربیة للعمل في المنظمات الدولیة وعضو مجلس الأمناء، أهمیة تمكین المرأة في مختلف المجالات والقضایا العلمیة والمشاركة بدور فعال في تطویر العلوم والتكنولوجیا في العالم العربي خاصة أن المرأة تمثل نصف المجتمع وتساعد في نشأة جیل المستقبل.