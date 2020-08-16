قال مخرج جريدة الجمهورية اللبنانية سمير عبدالمسيح، إن ما حدث له أمر مزعج جدا ووحشي، مضيفًا: «لدي خمسة كسور في وجهي وضلوعي وكتفي مشعورين.. لكن رب العالمين نجاني، لأن الشخص الذي هجم علي كان وحشيًا».

وأضاف خلال تصريحات لفضائية «سكاي نيوز عربية»، مساء اليوم الأحد، أن الفيديو الذي انتشر له عبر مواقع التواصل الاجتماعي لهجوم عنصر أمني عليه بعد الاعتداء ولا يمثل شيئًا مما حدث له، متابعًا: «أتفهم أن الكل عليه ضغط.. وأننا مررنا بالكثير بعد انفجار بيروت».

وذكر أنه اتصل بالأجهزة الأمنية بعد الاعتداء عليه ليوقف العنصر الأمني اعتداءه، مرجعًا سبب الاعتداء إلى رفضه طلب عنصر الحرس منه إقصاء دراجته الموجودة في مكان بعيد في الأساس، رغم أنه أخبره بهويته.

وأوضح أن عنصر الأمن هجم عليه من الخلف أثناء استدارته بعد رفضه تحريك دراجته، معقبًا: «ركلني برجله في وجهي، ما تسبب في خمس كسور بالعين».

ولفت إلى أن عنصر الأمن من حرس البلدية، مشيرًا إلى أن الحارس أخبره بأن هذا المكان للملازم.

واستطرد: «ردة فعله جنونية، وهددني بسلاحه مرارًا وكذلك كل من يحاول الدفاع عني»، معربًا عن رغبته في أن تأخذ العدالة مجراها.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يظهر اعتداء عنصر من حرس بيروت على المخرج سمير عبدالمسيح في الجميزة، أثناء ممارسة عمله الصحفي.

https://youtu.be/9bPsYbk5LNo