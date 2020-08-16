 مؤيدون للملكية في تايلاند يحتشدون في مواجهة مظاهرة مناهضة للحكومة - بوابة الشروق
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مؤيدون للملكية في تايلاند يحتشدون في مواجهة مظاهرة مناهضة للحكومة

مظاهرة في تايلاند - ارشيفية
مظاهرة في تايلاند - ارشيفية
د ب أ
نشر في: الأحد 16 أغسطس 2020 - 2:38 م | آخر تحديث: الأحد 16 أغسطس 2020 - 2:38 م
احتشد مؤيدون للملكية في تايلاند في موقع تجمع مختلف بقيادة الطلاب اليوم الأحد للمطالبة بعدم المساس بقضية الملكية.

وذكرت صحيفة "بانكوك بوست" أن نحو 60 شخصا بقيادة طلاب في التعليم المهني احتشدوا عند نصب الديمقراطية في بانكوك حاملين الأعلام الوطنية وصور للملك وأفراد العائلة الملكية في محاولة لمواجهة تجمع مناهض للحكومة سوف يحتشد على الجانب الآخر من شارع راتشادامنوين.

وقال أحد قادة التجمع المؤيد للملكية: "يمكنك أن تقترح ما تريد. يمكننا الاحتجاج ضد أي شخص. لكن ليس لدينا الحق في المساس بالنظام الملكي".

وتطالب حركتا "الشباب الأحرار" و"الشعب الحر" بحل مجلس النواب، ووضع ميثاق جديد، وإنهاء التهديدات ضد المعارضين.

وبعد أن دعت مجموعة من طلاب جامعة "تاماسات" يوم الاثنين الماضي إلى إصلاح أعلى مؤسسة في البلاد، أصدرت جماعة الشعب الحر بيانا بأنها سوف تتمسك بالمطالب الثلاثة.

ويحتشد نحو ألف متظاهر مناهض للحكومة عند النصب فيما يتوقع أن يكون أحد أكبر الاحتجاجات منذ أن خففت الحكومة القيود.

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