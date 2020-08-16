هجوم إلكتروني على وكالة الإيرادات الكندية

تعرض الموقع الإلكتروني لوكالة الإيرادات الكندية لعملية قرصنة أسفرت عن انتهاكات لحساب الوكالة، وحساب الآلاف من عملائها.

وأكدت الوكالة تعرض حوالي 5500 حساب لهجمات منفصلة ولكن تم احتواء الانتهاكات الآن، وكتب كريستوفر دودي المتحدث باسم وكالة الإيرادات الكندية: "حددت الوكالة بسرعة الحسابات المتأثرة وعطلت الوصول إلى هذه الحسابات لضمان سلامة وأمن معلومات دافعي الضرائب."

وأفاد كثير من الكنديين أنه تم تنبيههم أولا بالنشاط المشبوه بعد تلقي رسائل بريد إلكتروني رسمية من وكالة الإيرادات الكندية تؤكد أن عناوين بريدهم الإلكتروني قد تم إيقافها.

وقال مكتب هيئة الخزينة في بيان إن الحوادث من هذه النوعية تعرف باسم "حشو أوراق الاعتماد"، حيث تستفيد هذه الهجمات، التي تستخدم كلمات مرور وأسماء مستخدمين تم جمعها من عمليات اختراق سابقة للحسابات في جميع أنحاء العالم، من حقيقة أن العديد من الأشخاص يعيدون استخدام كلمات المرور وأسماء المستخدمين في حسابات متعددة.

وتوصي وكالة الاستخبارات الإلكترونية الكندية بأن يقوم أي شخص متضرر من الاختراق بتحديث كلمات المرور الخاصة به على الفور واختيار كلمة مرور جديدة لن يستخدمها لأي حساب آخر.