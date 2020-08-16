ضمت المرحلة الرابعة بالخط الثالث لمترو الأنفاق، التي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، عددًا من الخدمات التي تقدم لأول مرة داخل المترو في مصر، على رأسها ماكينة vtm الذكية والخاصة بحجز تذاكر ركوب المترو آليا.

في السطور التالية، نقدم لكم كيفية استخدام الماكينة لاستخراج التذاكر بعيدًا عن زحام شبابيك حجز التذاكر..

- بداية عليك الضغط باللمس على "شراء تذكرة" والموجودة على الشاشة الرئيسية.

- تظهر لك فئات التذاكر المراد حجزها بفئاتها الثلاثة 5 جنيهات و7 و10 جنيهات.

- بعدها اضغط على استخراج التذكرة.

- قم بإيداع النقود في فتحة أسفل يمين شاشة الماكينة.

- ستخرج التذكرة وإذا ما كان هناك متبقي من النقود، من الفتحة أسفل يسار الشاشة.

وتستعد الهيئة القومية للأنفاق لتعميم الماكينة في الخطوط الثلاثة لتخفيف الضغط على شبابيك التذاكر، فضلًا عن فكرة خصم قيمة التذكرة من بطاقات البنك آليا وهو المشروع قيد الدراسة والتنفيذ من قبل الهيئة .