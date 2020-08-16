عرضت فضائية «سكاي نيوز عربية»، مساء اليوم الأحد، فيديو يرصد إعلامي لبناني يستقيل على الهواء.



وقال الإعلامي وسيم عرابي خلال نهاية النشرة المسائية، مساء أمس، «بختام هذه النشرة ومثل ما تقول فيروز بالآخر شي آخر، هذه كانت آخر نشرة أطل فيها عليكم بعد 11 عامًا كنت أطل فيها على هذه الشاشة الوطنية».



وأضاف: «11 عامًا كنت أغطي فيها أحداثًا للأسف أغلبها حزينة، لكن أنا ذاهب لأني قرفت منكم، أو بالأحرى لأني لم أستطع إيجاد وطن.. أنتم فعلتوه على مقاسكم».



وتوالت العديد من التعليقات المؤيدة لحديث الإعلامي على مواقع التواصل الاجتماعي.



وجاءت استقالته بعد استقالة العديد من رموز السلطة اللبنانيين، جراء انفجار مرفأ بيروت الذي وقع منذ ما يقرب من أسبوعين، وكان أولهم وزيرة الإعلام اللبنانية منال عبدالصمد.





