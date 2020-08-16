المبعوث الأمريكي بأفغانستان يدعو لبدء المفاوضات الداخلية في أقرب وقت

دعا المبعوث الأمريكي في أفغانستان زلماي خليل زاد، اليوم الأحد، الحكومة الأفغانية وجماعة "طالبان" إلى بدء المفاوضات الأفغانية الداخلية في أقرب وقت، معربًا عن إدانته للهجوم الذي تسبب في إصابة عضوة بارزة بفريق المفاوضات.

ووصف زلماي في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الهجوم الذي أصيبت فيه فوزية كوفي بالعاصمة كابول بأنه جبان وإجرامي نفذه من يسعون لتأخير وعرقلة عملية السلام الأفغانية.

وأعرب عن ارتياحه لنجاة كوفي من الهجوم بإصابات طفيفة قائلا إنها صوت مهم بفريق المفاوضات ومدافع قوي عن حقوق المرأة، وذلك حسبما نقلت قناة "طلوع" الأفغانية.

وتعرضت كوفي أمس لهجوم مسلح على طريق سريع يربط العاصمة كابول بإقليم باروان، وهي واحدة من أربع نساء بفريق التفاوض المؤلف من 21 شخصا ومعظمه من الذكور.