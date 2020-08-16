 مدافع الصفاقسي يقترب من الانضمام إلى آيك أثينا - بوابة الشروق
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مدافع الصفاقسي يقترب من الانضمام إلى آيك أثينا

د ب أ
نشر في: الأحد 16 أغسطس 2020 - 4:52 م | آخر تحديث: الأحد 16 أغسطس 2020 - 4:52 م

ذكرت تقارير محلية في تونس اليوم الأحد أن نسيم هنيد مدافع المنتخب التونسي لكرة القدم وفريق الصفاقسي على مشارف الالتحاق بفريق آيك أثنيا اليوناني.

وأفاد موقع "تونس الرقمية" إن اللاعب (23 عاما) سيجري الاختبار الطبي غدا الاثنين مع الفريق اليوناني قبل حسم صفقة انتقاله بعد أن قضى أربع سنوات مع فريقه الصفاقسي.

وأضاف الموقع أن الفريق اليوناني كان عرض على الصفاقسي مبلغ 600 ألف يورو لضم هنيد لكن المفاوضات لا تزال مستمرة للتوصل إلى اتفاق نهائي.

وغاب هنيد اليوم عن قائمة اللاعبين المشاركين في مباراة فريقه ضد مستقبل سيلمان ضمن منافسات الدوري.


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